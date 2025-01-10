В Уфе работает центр для пенсионеров «Здорово жить»

В Уфе люди «серебряного» возраста могут получать оздоровительные и абилитационные услуги, заниматься спортом и творчеством в одном месте. Центр дневного пребывания «Здорово жить» создал для этого все условия. Благодаря проекту пенсионеры начинают вести активную жизнь, улучшают свое здоровье и находят новых друзей.

Маргарита Николаевна ходит сюда с момента открытия. Пришла в центр научиться ухаживать за тяжелобольными, когда узнала, что здесь ещё и занимаются творчеством, стала его частой гостью. Сегодня женщина проходит терапию через рисование. Занятие помогает ей снять стресс, расслабиться и отвлечься. Кроме того, это и отличная разминка для мозга.

Разработаны и игры для тренировки когнитивной функции, например, участники соревнуются в угадывании слов. Также пенсионеры собираются вместе на прогулку со скандинавскими палками. Релаксируют в сенсорной зоне. Тут и песочная, и музыкальная, и цветовая терапия. Летом расслаблялись в кедровой бочке.

Эти дорожки – непростые. Они имитируют морской берег. Благодаря рифленой поверхности такие коврики укрепляют голеностоп, устраняют отечность ног и снимают мышечное напряжение. Есть и массажеры для глаз и специальное устройство для сухой вытяжки позвоночника.

Проект «Здорово жить» реализуется с 2022 года. Трижды инициатива выигрывала грант. В последний раз получила поддержку гранта главы республики. За это время проект был в нескольких вариациях и перетерпел колоссальные изменения. Сейчас работают по трем направлениям. Это «Мой досуг», «Мое здоровье» и «Моя душа».