Житель Уфы организовал экскурсию «В темноте»

Уфимец Айнур Ахметов организовал экскурсию «В темноте». Узнать по форме предмет, угадать аромат, взобраться на возвышенности, попытаться открыть и закрыть разные емкости без единого источника света. Наша съемочная группа узнала, на что опираться, когда вместе со зрением искажается восприятие мира.

Посетители испытывают самые разные ощущения. Для зрячего человека темнота – новый мир, в котором привычные формы и ароматы становятся совершенно незнакомыми. На что опираться, когда вместе со зрением исчезает 90% восприятия мира? Уфимец Айнур Ахметов придумал проект, в котором каждый может раскрыть свои спящие чувства.

Именно то, что произошло с моими глазами и сделало меня таким человеком, помогло прийти к такой идее. Потому что если бы я был зрячим, вряд ли бы мне на ум пришла такая мысль. Почему бы не показать людям, как я живу. Айнур Ахметов, гид-экскурсовод, автор проекта

За полчаса в полной темноте посетители музея исследуют окружающий мир через осязание, обоняние и слух. В помещении без окон не видно даже силуэта. На каждой точке – разные задания. Узнать по форме предмет, угадать аромат, взобраться на возвышенности, попытаться открыть и закрыть разные емкости.

Сейчас команда планирует подавать на грант – хотят улучшить инвентарь и расширить локацию. Проект базируется в Музее современного искусства имени Наиля Латфуллина, а первые участники уже стали друг другу друзьями.

Айнур – человек творческий, его хобби становится делом всей жизни. Исполняет песни собственного сочинения, а по профессии – дипломированный психолог. Уфимский музей объединяет активных людей – часто проходят выставки, тематические вечера, квартирники.