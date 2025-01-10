Житель Уфы организовал экскурсию «В темноте»

Уфимец Айнур Ахметов организовал экскурсию «В темноте». Узнать по форме предмет, угадать аромат, взобраться на возвышенности, попытаться открыть и закрыть разные емкости без единого источника света. Наша съемочная группа узнала, на что опираться, когда вместе со зрением искажается восприятие мира.
Посетители испытывают самые разные ощущения. Для зрячего человека темнота – новый мир, в котором привычные формы и ароматы становятся совершенно незнакомыми. На что опираться, когда вместе со зрением исчезает 90% восприятия мира? Уфимец Айнур Ахметов придумал проект, в котором каждый может раскрыть свои спящие чувства.
За полчаса в полной темноте посетители музея исследуют окружающий мир через осязание, обоняние и слух. В помещении без окон не видно даже силуэта. На каждой точке – разные задания. Узнать по форме предмет, угадать аромат, взобраться на возвышенности, попытаться открыть и закрыть разные емкости.
Сейчас команда планирует подавать на грант – хотят улучшить инвентарь и расширить локацию. Проект базируется в Музее современного искусства имени Наиля Латфуллина, а первые участники уже стали друг другу друзьями.
Айнур – человек творческий, его хобби становится делом всей жизни. Исполняет песни собственного сочинения, а по профессии – дипломированный психолог. Уфимский музей объединяет активных людей – часто проходят выставки, тематические вечера, квартирники.
Недаром говорят: талантливый человек талантлив во всем. И плохое зрение или полное его отсутствие – не помеха. Айнур превратил в достоинство свой недостаток и стал примером для других.