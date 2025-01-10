Стали известны главные причины гибели на воде в Башкирии

Основными причинами гибели людей стали: купание на нелегальных пляжах (35 утонувших), падение в воду (20), оставление детей без присмотра взрослых (9). Также среди причин несчастные случаи во время рыбной ловли и провал людей под лед (по 6). В прошлом году зафиксировано 5 происшествий с маломерными суднами.