Стали известны главные причины гибели на воде в Башкирии

В МЧС по Башкирии назвали главные причины гибели на воде в 2024 году.
Основными причинами гибели людей стали: купание на нелегальных пляжах (35 утонувших), падение в воду (20), оставление детей без присмотра взрослых (9). Также среди причин несчастные случаи во время рыбной ловли и провал людей под лед (по 6). В прошлом году зафиксировано 5 происшествий с маломерными суднами.
Отдельно отмечается, что из 81 погибших 45 человек утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также в прошлом году утонули 9 детей.