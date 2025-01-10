В Башкирии грузчик добился компенсации за травму на производстве

В Башкирии грузчику сахарного завода удалось добиться выплаты компенсации за травму, полученную на работе.
В результате проверки, проведенной прокуратурой Чишминского района, выяснилось, что мужчина работал на заводе с сентября 2023 года, а в апреле получил травму средней тяжести во время погрузки сахара.
Прокуратура подала иск в суд на компанию с требованием возместить моральный вред. Суд удовлетворил иск, обязывая работодателя выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей. Выплата была успешно осуществлена.