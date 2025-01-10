Башкирский композитор рассказал о пожарах в Лос-Анджелесе

Я проснулся в 7 утра от того, что был жуткий мощный ветер, он гнул растения, пальмы, деревья падали. Здесь обычно стабильно солнечная, абсолютно сухая погода. Я помню, что только один раз был дождь, по-моему, в августе или в сентябре, начиная с весны. Всегда стоит сухая погода, зима не такая холодная, и вообще нет дождей. Потом я начал смотреть новости.Оказывается, всё началось в районе Пасифик-Палисейдс, он находится ближе к океану и наиболее пострадал. Всё, что ближе к океану, считается подороже, там элитное жилье. Возгорание началось в этом районе. Причину никто не указывает, но факт в том, что ветер действительно был очень сильный, и он разгонял огонь с бешеной скоростью, причем очагов было несколько. Оттуда всё началось, а потом огонь охватил другие холмы, на которых находится Лос-Анджелес.Я сам живу подальше от источников, где началось возгорание. Меня это не коснулось, слава богу, но такого бешеного ветра я здесь не видел. На видео видно, что ближе к Голливуду происходит жутковатое зрелище. Недвижимость в Лос-Анджелесе очень дорогая, это один из самых дорогих штатов, поэтому и ущерб приличный. Я видел фотографии в интернете, там просто целый район сгорел, люди потеряли дома. Хочется пожелать, чтобы этот вопрос решился, чтобы власти помогли и люди смогли заново выстроить свою жизнь нормально.

Айдар Хамзин, композитор