В Башкирии могут помиловать женщину за кражу ведер

В Башкирии обсуждается возможность помилования женщины, осуждённой за кражу трех пластиковых ведер, кастрюли и строительных материалов, общая стоимость которых составляет около 4,5 тысячи рублей. На заседании Комиссии по вопросам помилования при Главе республики было рассмотрено два заявления. Первое – от этой женщины, которая впервые оказалась под уголовной ответственностью. Она искренне раскаивается в своих поступках, возместила ущерб и получила положительные отзывы от соседей. Потерпевшая также поддерживает её помилование, отмечая, что у осуждённой есть ребёнок-инвалид.