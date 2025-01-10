В Башкирии могут помиловать женщину за кражу ведер

В Башкирии обсуждается возможность помилования женщины, осуждённой за кражу трех пластиковых ведер, кастрюли и строительных материалов, общая стоимость которых составляет около 4,5 тысячи рублей. На заседании Комиссии по вопросам помилования при Главе республики было рассмотрено два заявления. Первое – от этой женщины, которая впервые оказалась под уголовной ответственностью. Она искренне раскаивается в своих поступках, возместила ущерб и получила положительные отзывы от соседей. Потерпевшая также поддерживает её помилование, отмечая, что у осуждённой есть ребёнок-инвалид.
Второе ходатайство принадлежит мужчине, осуждённому за нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти человека. Он сбил пешехода на зебре, но у него не было предыдущих судимостей. Тем не менее, учитывая тяжесть последствий его действий, комиссия отказалась поддержать просьбу о помиловании.
Материалы по рассмотренным ходатайствам будут направлены Президенту РФ, который примет окончательное решение о помиловании.