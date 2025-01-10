В Стерлитамаке полицейские изъяли 800 литров «незамерзайки»

В Стерлитамаке сотрудники правоохранительных органов обнаружили свыше тонны безакцизного алкоголя. По информации МВД по РБ, с 17 по 26 декабря было изъято более 1000 литров контрафактного алкоголя и более 13 тысяч пачек табачной продукции без маркировки.

В результате было составлено 10 административных протоколов на различных правонарушителей, среди которых 7 женщин и 3 мужчины. В частности, в гараже 36-летнего мужчины нашли более 800 литров нелегального алкоголя. Он признался, что собирался продавать этот алкоголь. За хранение и продажу спиртных напитков без лицензии в крупном объеме мужчине грозит уголовная ответственность.

Также вновь попался полиции 60-летний предприниматель, который ранее уже был наказан за продажу немаркированного табака. На его складе и в гараже обнаружили более 13 тысяч пачек контрафактной табачной продукции, за что ему также грозит уголовная ответственность.