В Госсобрании Башкирии стартовала весенняя сессия

В Государственном собрании республики стартовала весенняя сессия. Константин Толкачев провел встречу с депутатами, работающими на профессиональной основе. На совещании подвели итоги прошлой сессии, на которой 64 законодательных акта приобрели статус закона, и поставили задачи на весеннюю.

В числе приоритетных останется работа по поддержке участников СВО и членов их семей. Тем более что нынешний год по указу главы республики посвящен воинам и их близким. Без внимания не останутся и другие отрасли, которые оказывают влияние на развитие региона. Работа депутатов в весеннюю кампанию включает 63 проекта республиканских законов.