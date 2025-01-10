Журналисты Башкирии получили благодарности за освещение хода СВО

«Спасибо, что вы с нами». Командование мотострелкового полка «Башкортостан» выразило благодарность журналистам республики, которые освещают ход специальной военной операции. Среди поощрённых – башкирская поэтесса и общественный деятель Лариса Абдуллина, которая в составе журналистского десанта выезжала «за ленточку». Также благодарственным письмом отмечена наша коллега, журналист канала БСТ Гузель Хамитова. Героями её телесюжетов и передач становились мобилизованные и добровольцы из Башкортостана, а съёмки проводились в новых российских регионах.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, медалями Жукова и Шаймуратова отмечен один из наших военнослужащих, который в данный момент находится на реабилитации после ранения. По словам его сослуживцев, журналисты Башкортостана вносят свой вклад в общую победу, воюя в том числе и на информационном фронте. Они доносят до своих зрителей и читателей правдивую информацию, видя всё своими глазами. Одноимённую выставку планируют открыть в музее Шагита Худайбердина к третьей годовщине начала СВО.