В Башкирии мужчина осужден за попытку кибератаки

В Башкирии был осужден 33-летний мужчина за попытку совершить компьютерную атаку на одну из компаний республики с помощью вирусного программного обеспечения. По данным УФСБ, в 2023 году он, являясь бывшим сотрудником компании, пытался внедрить вредоносную программу на веб-сервис.

Эксперты указали, что при активации вирус мог вызвать перегрузку системы, что в конечном итоге привело бы к блокировке информации. Однако защита компании смогла своевременно обнаружить и уничтожить вредоносный файл, из-за чего сайт остался без изменений.

Ущерб выявили в ходе проверки безопасности информационных систем критической инфраструктуры. При обыске у злоумышленника нашли компьютер с накопителем информации, оптический диск и другие доказательства.

Суд приговорил его по статье о «распространении вредоносного программного обеспечения» к двум годам ограничения свободы. Во время судебного заседания он признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор вступил в законную силу.