Башкирия примет Зимние игры сурдлимпийцев

Республика готовится к проведению Зимних игр сурдлимпийцев. В июле 2023 года в Уфе прошли Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Тогда Башкортостан посетили 1620 спортсменов из 30 стран мира.

А совсем недавно в адрес руководства республики обратилась Общероссийская федерация спорта глухих с предложением провести крупнейшее спортивное мероприятие уже зимой. Главой республики эта идея была поддержана. Предварительно планируется провести Игры с 6 по 16 февраля. Часть соревнований пройдет в Уфе, часть – на территории ГЛЦ «Абзаково».