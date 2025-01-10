ХК «Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» на выезде

«Салават Юлаев» продолжает выездное турне. Сегодня уфимцы сыграют против «Нефтехимика» в Нижнекамске. Эта встреча соперников станет второй в сезоне. В первом противостоянии в ноябре сильнее оказался «Нефтехимик».

К предстоящему матчу «Салават» подходит после двух поражений – от «Сибири» и от «Ак Барса». Юлаевцы сейчас вторые на Востоке. «Нефтехимик» продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф.