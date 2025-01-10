Сноубордисты из Башкирии участвуют в соревнованиях Кубка России

Сегодня башкирские сноубордисты выехали на этап Кубка России в Челябинскую область. Там в городах Куса и Миасс пройдут соревнования в разных дисциплинах. Туда под руководством наставника из Белорецка отправились сильнейшие спортсмены республики, те, кто борется за очки в общем зачете турнира.
Также в эти дни Тимур Зарипов и Амалия Габдюшева представляют Башкортостан на Российско-китайских играх, которые проходят в Южно-Сахалинске. Ранее представители республики выступили на трех крупных стартах: в Абзаково, Миассе и Ижевске.