Сноубордисты из Башкирии участвуют в соревнованиях Кубка России

Сегодня башкирские сноубордисты выехали на этап Кубка России в Челябинскую область. Там в городах Куса и Миасс пройдут соревнования в разных дисциплинах. Туда под руководством наставника из Белорецка отправились сильнейшие спортсмены республики, те, кто борется за очки в общем зачете турнира.