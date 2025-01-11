В Башкирии пьяный водитель пытался дать взятку инспектору

В Башкирии пьяный автомобилист попытался дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы.
Инспекторы остановили автомобиль «Хавал». Водитель за рулём машины оказался пьяным. При составлении административных материалов в патрульной машине задержанный достал две купюры по 5000 рублей.
Мужчину предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, но гражданин не прекратил свои противоправные действия и положил деньги рядом с рычагом коробки передач.
В последующем инспекторами была вызвана следственно-оперативная группа, в отношении водителя за отказ от прохождения медицинского освидетельствования составлен административный материал. Также собраны процессуальные документы, классифицирующие дачу взятки должностному лицу.
Фото: ГАИ РБ.