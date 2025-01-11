В Уфе гимназисты учатся под звёздным небом

В Уфе ученики гимназии № 115 учатся под звёздным небом. После реконструкции учебное заведение с полувековой историей обрело вторую жизнь. Планетарий, сенсорная комната, современная библиотека и учебные кабинеты — созданные условия сделали процесс получения знаний более комфортным.
Млечный путь, космические корабли, бороздящие просторы вселенной, — ученики гимназии не только наблюдают за светилами, но и учатся делать астрономические расчеты. В этой комнате всегда темно, но только так можно увидеть галактику.
Под таким куполом было принято решение не только учиться, но и отдыхать. Закупили кинетический песок, мягкие кресла и специальное массажное. Снять усталость и стресс в сенсорной комнате могут и дети, и учителя.
В прошлом году в гимназии с полувековой историей провели реконструкцию. Увеличилась вместимость учреждения. Все кабинеты оснастили интерактивным оборудованием — установлены рельсовые системы досок.
Особая гордость в школе — библиотека. Здесь можно читать, сидя на уютных диванах, смотреть ролики, а в коридорах книги появились даже на стенах. Это электронные версии, доступ к которым возможен через QR-код.
Ремонт здания проводился по национальному проекту «Образование». После обновления гимназия заиграла новыми красками — в буквальном смысле учиться среди ярких стен стало интереснее.