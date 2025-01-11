В Башкирии прошёл гастрофестиваль «Бирские пельмени»

Гастрономический фестиваль «Бирские пельмени» собрал рекордное число гостей. Старинный купеческий город приготовил и хлеба, и зрелищ. Мастер-классы, ярмарки, автошоу, игры и, конечно, большой выбор пельменей от производителей со всей республики.

«Горшочек, вари, вари», — остаётся только приговаривать бирянам. За аппетитом гостей едва удаётся поспеть. Десятки котелков работают, чтобы голодным не ушёл никто.

Пельмень — как много в этом звуке. Но если без шуток. Хлебное ухо, а именно так переводится название блюда, имеет богатую историю. И, конечно, с семьёй. Ну кто не любит вместе дружно налепить сотню, а то и другую? Спрашиваем у тех, кто вырос в таких условиях.

О том, чтобы гости могли сжечь калории, организаторы позаботились. Сначала гуляем по длинному ярмарочному ряду и присматриваем работы башкирских ремесленников. Затем идём отплясывать под живое исполнение музыкантов.

А теперь можно снова поесть. Особую перчинку блюду добавит соревновательный эффект. «Битва пельменей». Команды из разных городов и районов республики решили выяснить, у кого же вкуснее?

У вареников даже название семейное – «Батины». А пельмени «Старорусские» из крольчатины и грибов. Комбинат питания из Октябрьского, который кормит школьников, приехал аж двумя коллективами. Гостей фестиваля удивляли и едой, и гостеприимством. Любовь к пельменям у многих оказалась сильна.