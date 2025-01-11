В Башкирии прошли турниры по зимним скачкам на лошадях

У подножия шихана Торатау впервые прошли турниры по зимним скачкам на лошадях. В них участвовали наездники-любители из более чем десяти районов Башкортостана. В состязаниях выявляли самых скоростных и выносливых жокеев, а еще выбирали победителей в командной игре «Ылак» и в соревнованиях по конной стрельбе из лука.
Синхронно и очень быстро. Именно так конники стартовали на зимних скачках, чтобы преодолеть самые разные дистанции. На выбор даются расстояния по одному, два и шесть километров. Победителем самого первого заезда на тысячу двести метров стал юный жокей Ильхан Альмухаметов, представляющий Архангельский район. Упорные тренировки с полуторагодовалой лошадью по имени Изабелла дали свои плоды.
Пока одни наездники соревнуются в скорости езды, другие оттачивают мастерство стрельбы из лука прямо верхом на конях. Им нужно в движении поразить цели на трех мишенях. Хорошие показатели демонстрируют и женщины.
Неподалеку жокеи Абзелиловского и Хайбуллинского районов состязаются в командной национальной игре «Ылак».
По правилам наезднику важно завладеть тушей козла, чтобы затем забить «гол», где «воротами» выступает огромный чан. По традиции в нем варилось добытое мясо, им угощали не только игроков, но и болельщиков. Правда, в этом турнире вместо реального животного используется муляж весом около 30 килограммов, а взамен огромного котла покрышки от колес.
По словам игроков, здесь, как и в хоккее, три периода по 20 минут. Есть нападающие и защитники. Одни атакуют, другие стараются не допустить к себе соперника. Поэтому этот вид спорта сравним с американским футболом и является травмоопасным.
Такие зимние скачки у подножия Торатау проводятся впервые. Инициаторами проведения выступили местные жители. Для участия в состязаниях сюда приехали участники из более чем десяти районов республики — это более пятидесяти жокеев. Лучших ждут специальные призы.
Организацию турниров высоко оценили и спортивные судьи.
Событие посетили сотни гостей. Они могли подкрепиться в заведениях общепита у визит-центра, покататься на лошадях и снегоходах. В геопарке «Торатау» подчеркивают, что благодаря проведению зимних скачек о достопримечательности узнают еще больше людей.