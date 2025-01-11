В Башкирии прошли турниры по зимним скачкам на лошадях

У подножия шихана Торатау впервые прошли турниры по зимним скачкам на лошадях. В них участвовали наездники-любители из более чем десяти районов Башкортостана. В состязаниях выявляли самых скоростных и выносливых жокеев, а еще выбирали победителей в командной игре «Ылак» и в соревнованиях по конной стрельбе из лука.

Синхронно и очень быстро. Именно так конники стартовали на зимних скачках, чтобы преодолеть самые разные дистанции. На выбор даются расстояния по одному, два и шесть километров. Победителем самого первого заезда на тысячу двести метров стал юный жокей Ильхан Альмухаметов, представляющий Архангельский район. Упорные тренировки с полуторагодовалой лошадью по имени Изабелла дали свои плоды.

Хорошие впечатления, впервые такое, готовился к этому, всё получилось. Занимаюсь с девяти лет. Ильхан Альмухаметов, жокей /Архангельский район/

Пока одни наездники соревнуются в скорости езды, другие оттачивают мастерство стрельбы из лука прямо верхом на конях. Им нужно в движении поразить цели на трех мишенях. Хорошие показатели демонстрируют и женщины.

Конной стрельбой второй год занимаюсь, но какое место заняла, я не знаю, но это не важно — главное получить удовольствие от этого, именно от соревнований. Там за 14 секунд надо успеть. Раушания Сабитова, участница турнира по конной стрельбе из лука

Неподалеку жокеи Абзелиловского и Хайбуллинского районов состязаются в командной национальной игре «Ылак».

По правилам наезднику важно завладеть тушей козла, чтобы затем забить «гол», где «воротами» выступает огромный чан. По традиции в нем варилось добытое мясо, им угощали не только игроков, но и болельщиков. Правда, в этом турнире вместо реального животного используется муляж весом около 30 килограммов, а взамен огромного котла покрышки от колес.

По словам игроков, здесь, как и в хоккее, три периода по 20 минут. Есть нападающие и защитники. Одни атакуют, другие стараются не допустить к себе соперника. Поэтому этот вид спорта сравним с американским футболом и является травмоопасным.

Лошадей выбираем мы скоростных, выносливых. Приезжала команда с Татарстана — очень сильная команда. Баймак, Татарстан, Абзелиловский район в одной группе. Очень серьезная игра была. Галим Яумбаев, участник конно-спортивного состязания «Ылак»

Такие зимние скачки у подножия Торатау проводятся впервые. Инициаторами проведения выступили местные жители. Для участия в состязаниях сюда приехали участники из более чем десяти районов республики — это более пятидесяти жокеев. Лучших ждут специальные призы.

На самой длинной дистанции мы дарим жеребенка, по остальным номинациям. У нас призовой фонд по каждому заезду — это 50 тысяч рублей, в общей сложности 360 тысяч рублей призовой фонд. Мы не ожидали такого отклика большого. Артур Идельбаев, генеральный директор Центра науки и просвещения, экологии и туризма геопарка «Торатау»

Организацию турниров высоко оценили и спортивные судьи.

Все конники достаточно опытные, уже скачут не первый год. Есть ребята молодые. С утра провели ренгвыводку. Лошадей посмотрели по возрасту — от двух лет до 15 лет, но здесь до десяти. Здесь две породы — башкирская и чистокровная верховая английская. Владимир Артамонов, главный судья «Скачек на Торатау»