ХК «Российская пресса» уступила команде «Газпром трансгаз Уфа»

В Уфе прошла традиционная хоккейная встреча между командами «Газпром трансгаз Уфа» и «Российская пресса». В составе последней играют ветераны отечественного спорта и федеральные журналисты.
В Уфу приехали чемпион мира и призер Олимпийских игр Андрей Николишин, экс-игрок «Салавата Юлаева» Сергей Гимаев, футболисты Дмитрий Сычёв и Роман Широков и многие другие. По итогам встречи «Российская пресса» уступила своему извечному сопернику — «Газпром трансгаз Уфа» со счетом 3:6, но сумела победить в серии буллитов.
В воскресенье состоится матч «Кубок Гимаева», в котором примет участие команда «Российская пресса», усиленная звездами отечественного спорта. Ей будет противостоять коллектив «Легенды хоккея». Матч приурочен к 70-летию известного тренера и комментатора Сергея Гимаева. В игре также примут участие прославленные игроки — Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Данис Зарипов и многие другие.