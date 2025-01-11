ХК «Российская пресса» уступила команде «Газпром трансгаз Уфа»

В Уфе прошла традиционная хоккейная встреча между командами «Газпром трансгаз Уфа» и «Российская пресса». В составе последней играют ветераны отечественного спорта и федеральные журналисты.

В Уфу приехали чемпион мира и призер Олимпийских игр Андрей Николишин, экс-игрок «Салавата Юлаева» Сергей Гимаев, футболисты Дмитрий Сычёв и Роман Широков и многие другие. По итогам встречи «Российская пресса» уступила своему извечному сопернику — «Газпром трансгаз Уфа» со счетом 3:6, но сумела победить в серии буллитов.

Мы в первый раз встретились, когда в Уфе был молодежный чемпионат мира молодежный. С той поры мы приезжаем каждый год. Бывало, что и по несколько раз приезжали в Уфу, Туймазы и другие регионы.

Денис Казанский, спортивный комментатор, капитан команды «Российская пресса»

Игра хоть и товарищеская, мы всегда боремся за победу, за результат. Мы ведем счет наших встреч. Как бы горько ни было проиграть, мы остаемся друзьями и жаждем реванша.

Андрей Николишин, чемпион мира по хоккею, игрок команды «Российская пресса»
Фото №1 - ХК «Российская пресса» уступила команде «Газпром трансгаз Уфа»

В воскресенье состоится матч «Кубок Гимаева», в котором примет участие команда «Российская пресса», усиленная звездами отечественного спорта. Ей будет противостоять коллектив «Легенды хоккея». Матч приурочен к 70-летию известного тренера и комментатора Сергея Гимаева. В игре также примут участие прославленные игроки — Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Данис Зарипов и многие другие.

Завтра матч особенный. Папе исполнилось 70 лет. Собрались легенды мирового хоккея. Не только российского. С нетерпением ждем этот матч. Уверен, что завтра будет большой праздник.

Сергей Гимаев, игрок команды «Российская пресса», глава департамента КХЛ по взаимодействию с игроками
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