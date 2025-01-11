ХК «Российская пресса» уступила команде «Газпром трансгаз Уфа»

Мы в первый раз встретились, когда в Уфе был молодежный чемпионат мира молодежный. С той поры мы приезжаем каждый год. Бывало, что и по несколько раз приезжали в Уфу, Туймазы и другие регионы.

Денис Казанский, спортивный комментатор, капитан команды «Российская пресса»