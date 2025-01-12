В Уфе смертельный пожар произошёл из-за дымовой трубы

В Уфе зафиксировали смертельный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС.
На улице Районной огнём охватило комнату частного бревенчатого дома. Площадь возгорания достигла 5 кв.м. В сгоревшем помещении было найдено бездыханное тело 64-летнего мужчины.
Спасатели отметили, что уже не раз приезжали на указанный адрес. В доме мужчины была буржуйка, труба выходила в окно и сильно дымила. Так как в доме было много хлама, создавалась пожароопасная обстановка.
Предварительной причиной смертельного пожара назвали нарушение правил монтажа дымовой трубы.
Фото: МЧС по РБ.