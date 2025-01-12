Житель Башкирии взломал дверь соседей топором и спас детей из огня

В Калтасинском районе местный житель спас из пожара двух детей. По сообщениям МЧС региона, инцидент произошёл в селе Краснохолмский.

Поздним вечером местная жительница шла по улице и услышала детские крики. Она быстро заметила вспышки пламени и бросилась на помощь. Женщина забежала в подъезд, постучалась к соседям. На помощь выбежал мужчина с топором. Он взломал дверь квартиры и эвакуировал двух детей 3 и 9 лет.

Оказалось, 9-летний мальчик поставил электрический чайник на электрическую плитку. Конечно, пластмасса начала быстро плавиться и загорелась. В момент инцидента мама детей находилась у соседки. К счастью, пострадавших нет, а огонь удалось потушить до прибытия пожарных.