В Башкирии трёхлетний малыш поджёг кровать

В Иглино зафиксировали пожар, который устроил маленький ребёнок. Подробности сообщили в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии трёхлетний малыш поджёг кровать

К спасателям обратилась местная жительница, которая сообщила, что у неё на мансарде горит матрас. Самостоятельно возгорание она потушить не может. В момент происшествия в доме женщина находилась с тремя детьми 9, 6 и 3 лет.

Выяснилось, что младший ребёнок играл с зажигалкой и случайно поджёг кровать. К счастью, в доме был установлен пожарный извещатель. Хозяйка дома быстро заметила огонь и эвакуировала детей. Пострадавших нет.

Фото: МЧС по РБ. 

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