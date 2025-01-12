В Башкирии трёхлетний малыш поджёг кровать

В Иглино зафиксировали пожар, который устроил маленький ребёнок. Подробности сообщили в МЧС.
К спасателям обратилась местная жительница, которая сообщила, что у неё на мансарде горит матрас. Самостоятельно возгорание она потушить не может. В момент происшествия в доме женщина находилась с тремя детьми 9, 6 и 3 лет.
Выяснилось, что младший ребёнок играл с зажигалкой и случайно поджёг кровать. К счастью, в доме был установлен пожарный извещатель. Хозяйка дома быстро заметила огонь и эвакуировала детей. Пострадавших нет.
Фото: МЧС по РБ.