Новые поликлиники и ФАПы: в Башкирии модернизируют первичное звено медицины

Подарком на Новый год жителям села Кушнаренково стало открытие трехэтажной поликлиники, рассчитанной на 320 посещений в смену. Штат специалистов укомплектован, а кабинеты оснащены современным оборудованием. В рамках первой в 2025-м рабочей поездки в муниципалитет с врачами и пациентами встретился Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что в этом году также продолжают строительство еще шести поликлиник в разных районах региона, новых хирургических корпусов в Учалах и в Республиканском кардиоцентре в Уфе. В сёлах откроют порядка 130 ФАПов.

Этот новый аппарат – гордость врачей-рентгенологов. Раньше использовали модель попроще. Теперь могут не только получить более качественные снимки, но и обследовать пациентов в динамике. Больше возможностей теперь и у хирургов. Процедуры, ради которых сельчанам приходилось ездить в республиканскую больницу, теперь можно сделать в новом медучреждении.

Площадь поликлиники, построенной в рамках национального проекта «Здравоохранение», – порядка пяти тысяч квадратных метров. В одном здании разместились отделения и кабинеты врачей, в том числе узких специалистов. Радий Хабиров осмотрел их рабочие места, пообщался с персоналом и пациентами.

Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Для этого в поликлинике открыт кабинет медицинской профилактики. За короткое время пациент проходит полную диспансеризацию, сдает анализы в отдельном процедурном кабинете. Потоки разделили для того, чтобы больные не пересекались со здоровыми людьми. Такой подход оценил и Глава республики.

Здесь очень хорошо, две вещи мне очень понравились. Понятно, поликлиника – это то, что мы сделали. Также здесь достаточно врачей, есть узкие специалисты. Молодые ребята, кстати, работают. И второе – диспансеризация. Очень серьезно относятся к диспансеризации. А это, мне кажется, важнейшая часть заботы о людях и, прежде всего, людей о себе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё до открытия новой поликлиники руководство медучреждения решило и кадровый вопрос. В новой поликлинике пациентов принял и министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Руководитель ведомства по предварительной записи лично проверял состояние здоровья местных жителей в качестве врача-невролога.

Измерить давление, сделать прививку, получить консультацию. За первичной медпомощью уже не нужно ехать в райцентр. В амбулатории села Русский Юрмаш принимают четыре специалиста, есть и дневной стационар на два места. А если возникает вопрос, то фельдшер может проконсультироваться с коллегами онлайн. Оборудование новое и современное, комфортно в таких условиях и пациентам, и медикам. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на селе решается и кадровый вопрос.

Порой именно здесь можно решить наболевший вопрос, первичное звено системы здравоохранения – крепкий фундамент. В прошлом году в республике открылись 135 ФАПов, амбулаторий, офисов врачей общей практики и участковая больница. На этом фоне Уфа долгое время была обделена вниманием, но Радий Хабиров принял судьбоносное решение о модернизации столичных поликлиник.