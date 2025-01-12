Снегопады и пожары: какие происшествия случились в Башкирии в праздники

Для кого-то Новый год начался не слишком хорошо. Порядка 20 миллионов рублей жители отдали телефонным мошенникам. Ну а кто-то не смог уберечь своё жилье от пожаров. Первые недели 2025-го, увы, не обошлись без происшествий. И, конечно, не самой простой оказалась погода. Только в Уфе уже выпало более 75 процентов месячной нормы осадков.

Заезд во двор с препятствиями. Снежная каша поверх льда. Тут может помочь только взаимовыручка. Сюда еще техника не доехала. Не стал ждать трактора и уфимец Шамиль Гайнутдинов. Взял в руки лопату, чтобы откопать выезд и почистить парковочное место.

Во дворах, конечно, местами машины все же мешали очистке проездов. В первую очередь чистили магистральные улицы столицы и остановки. 8 и 9 января снег шел практически не переставая. За сутки в городе вывезли более 17,5 тысяч кубометров.

В республике пришлось даже ограничивать движение для грузовиков и пассажирского транспорта на нескольких дорогах, в том числе на М-5 и Р-240, и разворачивать пункты обогрева. Но вот кого не пугает даже самая неприветливая погода, так это рыбаков. Спасатели регулярно выходят в рейды по местам, где собираются любители подледного лова. Информируют о правилах безопасности и раздают памятки.

С начала года на воде зарегистрировано одно происшествие. Пострадавших и погибших нет. А вот пожаров уже 135. Это, к слову, меньше на 40 случаев, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли семь человек.

А вот кто-то в период праздников потерял бдительность. С начала года жители республики отдали мошенникам порядка 20 млн рублей. 9 млн, половина из которых кредитные средства, потеряла уфимка доверившись мнимым брокерам. А вот 20-летнему уфимцу придется провести четыре года в колонии. Он был курьером, забирая деньги граждан, которых обманывали злоумышленники по схеме «ваш родственник попал в ДТП».