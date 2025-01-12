Волонтёры из Башкирии помогают устранять последствия разлива мазута в Чёрном море

Более 60 погибших дельфинов и сотни, если не тысячи загубленных птиц. Таковы пока только предварительные данные по числу жертв трагедии в Черном море, где месяц назад произошел разлив мазута. Одна из самых серьезных экологических катастроф последних лет не могла не найти отклик и в Башкортостане. В ликвидации бедствия принимают участие и волонтеры из республики, многие из которых, к слову, пожертвовали праздничными выходными, чтобы попытаться спасти пернатых и животных, в том числе и краснокнижных, на Черноморском побережье.

Вместо свежего бриза на Черноморском побережье сплошь тяжелый запах мазута. Вот и волонтеры едва ли смогли находиться на берегу без респираторов. Что уж говорить о животных и птицах, которые не просто дышат токсичным воздухом, но и плавают в едкой субстанции. Птицы под особым вниманием волонтеров. Некоторых уже не спасти, другие словно ждут, когда люди им помогут очиститься от черного пятна.

Эти кадры сняла художница из Башкортостана Ольга Алиева, которая сейчас живет в Симферополе. Женщина помогала отвозить пернатых к специалистам, которые их отмывали. Строительный эксперт из Уфы Глеб Киселёв и вовсе встречал Новый год на мазутном берегу. В Анапу в качестве волонтёра он выехал накануне праздников и пробыл там неделю. Организатором поездки выступил руководитель одной из уфимских строительных компаний, который оплатил расходы. Глеб также помогал развозить птиц. Говорит, что коллективными усилиями спасли около сотни.

Трагедия с разливом нефтепродуктов в Черном море произошла 15 декабря в Керченском проливе. Потерпели крушение два танкера, которые перевозили более 9 тысяч тонн мазута. Из-за масштабов экологической катастрофы был введен режим ЧС федерального уровня. Развернуты оперативные штабы. В уборке и утилизации загрязнённого грунта и воды ежедневно задействованы около 10 тысяч человек.

Ирина Муртазина, сотрудница МФЦ, приехала в зону ликвидации последствий ЧС из Кармаскалинского района вместе с сестрой и племянником. Они такие разные, но их всех объединило желание помочь. Радик Галлямов – топ-менеджер одного из уфимских предприятий, а также мастер на все руки. Говорит, что любую красоту нужно создавать вместе. И добрые дела – не исключение.

А вот Найя Габидуллина работает в логистической компании, в свободное время увлекается спортом. На длинных выходных девушка тоже решила направить свою энергию на спасение обитателей Черного моря. Работала в Крыму.

Внести свою лепту может каждый желающий. Всю необходимую информацию можно найти в интернете. Созданы специальные порталы spasaimore и anapa-help. Там указана информация по расположению оперштабов и не только. Участникам выдаются экипировка и средства защиты, организованы логистика, питание, пункты обогрева и медицинской помощи.