Радий Хабиров провел заседание совета по среднему профобразованию

В ближайшие два года в Башкортостане в рамках новой федеральной программы капремонта колледжей приведут в порядок семь учебных заведений. Об этом заявил глава республики. Радий Хабиров провел заседание республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Оно состоялось в Уфимском колледже отраслевых технологий. Также было объявлено о появлении дополнительных 2 тысяч бюджетных мест. Они предназначены для подготовки рабочих профессий по приоритетным направлениям экономики.

В скором времени этот макет тренировочного дрона отправится на летные испытания. Квадрокоптер студента 2-го курса Александра Кравченко – не первое изделие, созданное его руками. Обучающийся Уфимского колледжа радиоэлектроники изготовил уже более 10 подобных аппаратов. В дальнейшем планирует связать свою жизнь с дронами. И не с простыми, а с теми, которые будут полезны на передовой.

В учреждении обучается почти 3 тысячи детей по 11 специальностям и 6 профессиям. В этом году Уфимский колледж радиоэлектроники победил в федеральном проекте «Профессионалитет». На выделенные средства организация отремонтирует один из корпусов. Сейчас же студенты учатся в здании, которое привели в порядок в 2022 году.

Всего же в республику в рамках федерального проекта «Профессионалитет» было привлечено более полутора миллиардов рублей. С 2025-го стартует проект капремонта колледжей. За два года в регионе планируется капитально обновить здания семи учреждений. В каком направлении должны развиваться ссузы, говорили уже во время заседания Республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

Глава республики инициировал последовательную работу по модернизации колледжей. До 2030 года запланировано выделить 4 млрд рублей, по 500 млн ежегодно, на оснащение учебных заведений передовым оборудованием.

А вот в Уфимском художественно-промышленном колледже студенты могут создавать ювелирные украшения и каменные живописи. Для изготовления изделий у обучающихся есть необходимое высокотехнологичное оборудование. Здесь созданы новые специальности, которые востребованы современными работодателями. Получить образование могут все молодые люди.

Благодаря победе в «Профессионалитете» учреждение получило 70 миллионов рублей. На эти деньги в обновленных помещениях установили современную технику, на которой студенты осваивают новые навыки. По проекту в кластере обучается 750 студентов. Также в организации появилось 6 новых направлений – 2 специальности и 4 профессии.