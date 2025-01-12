Какие финансовые изменения ждут россиян в 2025 году

Дистанционный запрос по ОСАГО, самозапрет на кредиты и займы на свое имя и не только. В этом году вступают в силу важные изменения в финансовой сфере. Подробнее о новациях – в нашем обзоре.

Подача заявления онлайн

С 1 января автовладельцы смогут дистанционно запросить выплаты по ОСАГО при любых ДТП. Теперь страховщики обязаны принять обращение от пострадавшего не только через офис, но и через сайты и мобильные приложения. А если у автомобилиста оформлен европротокол, то он сможет воспользоваться приложениями «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги Авто».

Защита от мошенников

С первого марта в России заработает система защиты от мошенников, которые набирают долги по чужим документам. Любой человек сможет запретить банкам и микрофинансовым организациям оформлять займы на своё имя. Если кредиторы и выдадут деньги, несмотря на ограничение, они не смогут требовать долг у жертвы аферистов.

Установить запрет можно будет через Госуслуги, а с 1 сентября еще и в МФЦ. Услуга бесплатная. Когда человеку понадобится кредит, он тем же путем сможет снять запрет. Ольга Кузнецова, эксперт отдела безопасности отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Банка России

Стройка дома по маткапиталу

С начала весны для возведения своего дома можно будет использовать сразу весь материнский капитал, при условии, что стройку ведёт подрядчик с применением счёта эскроу. Сейчас до начала стройки можно получить часть средств на оплату работ. Вторая половина будет доступна спустя полгода, если фундамент, стены и крыша будут готовы.

Строительство по кредиту

Также для строительства можно будет использовать кредиты с господдержкой. Деньги по семейной и IT-ипотеке получится направить не только на покупку квартиры у застройщика, но и на возведение частного дома. Для этого будущие жильцы должны выполнить ряд условий. Открыть счет эскроу в одном из уполномоченных банков, а также выбрать застройщика и типовой проект из Единой информационной системы жилищного строительства

Выгодные соцвклады

С 1 июля люди с небольшими доходами смогут открыть вклады и накопительные счета на особых условиях на сумму до 50 000 рублей. Проценты будут начисляться по самой высокой ставке, которую выбранный банк предлагает по депозитам сроком от месяца до года. Размер накопительного счета не ограничен, но проценты по нему будут зависеть от того, сколько денег окажется на счете.

Долевое страхование жизни

В этом году у клиентов страховых компаний появится новый способ инвестиций с использованием полиса долевого страхования жизни. Одна часть его стоимости пойдет непосредственно на страхование жизни от несчастного случая, а другая – на инвестиции в паевые инвестиционные фонды. Ценные бумаги сразу перейдут в собственность человека. Если компания потеряет лицензию или обанкротится, клиенты сохранят свои паи или получат компенсацию – их рыночную стоимость.

О долгах узнают сразу