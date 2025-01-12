В Уфе простились с учёным Мазгаром Исянбаевым

Академик, доктор экономических наук, профессор. В Уфе попрощались с выдающимся ученым Мазгаром Исянбаевым. Заслуженный деятель науки России и Башкортостана скончался на 89-м году жизни.

До последних дней Мазгар Насипович работал в Институте социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Он внес существенный вклад в разработку основных направлений экономического и социального развития Башкортостана.

Мазгар Исянбаев – автор более 500 научных трудов, в том числе свыше 70 книг и монографий. Его труды получили большое признание у отечественных и зарубежных ученых. Под руководством Исянбаева подготовлены и защищены 20 кандидатских и одна докторская диссертация. Им создана научная школа по региональной экономике и социально-экономической политике.