В Уфе прошёл хоккейный матч «Кубок Гимаева»

Легенды хоккея в Уфе. В столице республики состоялся матч «Кубок Гимаева», в котором приняла участие команда «Российская пресса», усиленная звездами отечественного спорта. Им противостоял коллектив «Легенды хоккея». Матч был приурочен к 70-летию известного тренера и комментатора Сергея Гимаева. Его спортивная карьера начиналась именно в Башкортостане.

Большой хоккей в Уфе. Звезды мировой величины выходили в этот день на лед «Уфа-Арены». Посмотреть на игру, познакомиться с кумирами и даже пообщаться с ними пришли сотни болельщиков. На мероприятие приехали любители хоккея из разных городов республики и страны. Очередь за автографами именитых гостей растянулась на несколько секторов. Здесь можно было встретить болельщиков разных клубов.

Матч приурочили к 70-летию со дня рождения Сергея Наильевича Гимаева – легендарного хоккеиста, тренера и комментатора. Он пришёл в этот спорт в 11 лет. Тренировался в школе «Салават Юлаев», прошёл путь от юношеской команды до взрослой. Сергея Гимаева называли «народным комментатором». Его фраза «Идите и бейтесь!» стала крылатой.

На льду представители нескольких поколений великих хоккеистов. Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Александр Якушев, Андрей Коваленко, Сергей Федоров, Данис Зарипов, Виталий Прошкин и многие другие.

За игрой звездных ветеранов хоккея наблюдал глава республики Радий Хабиров. Кубок Сергея Гимаева разыграли команды Морозова и Дацюка. Кстати, первого гола зрители ждали недолго. Спустя 45 секунд ворота Еременко поразил Максим Афиногенов. Но ответил на это и сравнял счет Илья Ковальчук.