В ФОКе Нефтекамска, открытом при участии Путина, проходят тренировки по разным видам спорта

Именно в этом комплексе начали заниматься совсем недавно, ждали этого бассейна, когда его построят, потому что, как можно заметить, тут все современное. Тут более удобно, более по-спортивному – это высший класс.

Родион Нуриев, ученик школы №17 г. Нефтекамска