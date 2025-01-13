В ФОКе Нефтекамска, открытом при участии Путина, проходят тренировки по разным видам спорта

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Амфибия» в Нефтекамске проходят тренировки по разным видам спорта. Объект был представлен Президенту страны Владимиру Путину по видеоконференцсвязи во время проведения международного форума в Уфе. Сейчас там тренируются башкирские пловцы, боксеры, скалолазы, представители игровых видов спорта.
Для Нефтекамска это долгожданный объект. Его построили благодаря государственно-частному партнерству при поддержке главы республики Радия Хабирова. В спорткомплексе будут проводиться спортивные и физкультурные мероприятия разного уровня.