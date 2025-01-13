В ФОКе Нефтекамска, открытом при участии Путина, проходят тренировки по разным видам спорта

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Амфибия» в Нефтекамске проходят тренировки по разным видам спорта. Объект был представлен Президенту страны Владимиру Путину по видеоконференцсвязи во время проведения международного форума в Уфе. Сейчас там тренируются башкирские пловцы, боксеры, скалолазы, представители игровых видов спорта.

Именно в этом комплексе начали заниматься совсем недавно, ждали этого бассейна, когда его построят, потому что, как можно заметить, тут все современное. Тут более удобно, более по-спортивному – это высший класс.

Родион Нуриев, ученик школы №17 г. Нефтекамска

Для Нефтекамска это долгожданный объект. Его построили благодаря государственно-частному партнерству при поддержке главы республики Радия Хабирова. В спорткомплексе будут проводиться спортивные и физкультурные мероприятия разного уровня.

Здорово, что в спорткомплексе «Амфибия» появился зал бокса с рингом. Мне все нравится. Дальше видно будет, например, первые места будем привозить.

Дмитрий Лисовский, студент Нефтекамского нефтяного колледжа 

Его преимущество – высота. Такого в городе не было. Мы можем использовать высоту, чтоб дети не боялись и были лучшие результаты.

Валерия Гарипова, педагог центра спорта и туризма г. Нефтекамска
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии