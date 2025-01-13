В Уфе в ДТП с такси пострадал 22-летний водитель

В Уфе в результате аварии с участием такси пострадал водитель автомобиля «Рено». Инцидент случился 12 января. 33-летний водитель, управлявший «Белджи Х50», двигался с улицы Лесотехникума в сторону улицы Шафиева, и столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого находился 22-летний молодой человек.

Фото №1 - В Уфе в ДТП с такси пострадал 22-летний водитель

В результате столкновения водитель получил травму головы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. После оказания необходимых процедур ему разрешили вернуться домой.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят расследование по факту происшествия.

Фото: ГАИ Уфы.

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