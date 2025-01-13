В мэрии Уфы рассказали о кадровом изменении

На протяжении более 20 лет Шангареев работал в правоохранительных органах. С 2023 года он начал муниципальную службу в администрации Уфы, занимаясь координацией торговой деятельности в Управлении потребительского рынка и туризма. В последнее время руководил отделом, ответственным за взаимодействие с административными органами в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества.