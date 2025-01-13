В Башкирии разрешат выбрасывать новогодние ёлки в мусорные контейнеры

В Башкирии решили упростить утилизацию новогодних ёлок и других растительных отходов. Теперь их можно будет выбрасывать в мусорные контейнеры, так как они будут относиться к твердым коммунальным отходам. Вывозом этих отходов займутся региональные операторы. Депутаты башкирского парламента предложили внести соответствующие изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, зимой жители часто выбрасывают ёлки, а весной на территориях формируется много растительных отходов из-за субботников. Ситуация повторяется и осенью. Однако механизм вывоза растительных отходов до этого времени не был четко прописан, поскольку они не считались твердыми коммунальными отходами.

Сейчас в республике вывоз таких отходов финансируется из местных бюджетов, но в республиканском бюджете на это деньги не предусмотрены. Для контроля за сжиганием растительных отходов созданы 567 специализированных площадок, однако они работают неэффективно и часто используются не по назначению.