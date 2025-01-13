В Башкирии в результате ДТП погиб молодой танцор

В Иглинском районе Башкирии в ДТП погиб 19-летний танцор. Автомобильная авария случилась 7 января на выходе из села Охлебинино. По информации ГАИ республики, молодой человек, управлявший «Toyota Land Cruiser Prado», не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Известно, что парень находился в компании друзей, которые отдыхали в загородном комплексе. На следующий день во время сильного бурана они возвращались домой, когда произошла авария. Удар пришёлся на правую сторону, где сидел пассажир. Прощание с молодым танцором собрало около двухсот человек.