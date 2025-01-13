Врачи Башкирии успешно оперировали женщину с разрывом маточной трубы

В Башкирии врачам удалось спасти жизнь 26-летней женщины, которой потребовалась срочная помощь из-за разрыва маточной трубы. Это произошло в результате внематочной беременности. Она поступила в Верхне-Татышлинскую больницу в критическом состоянии, с пониженным артериальным давлением, учащенным сердцебиением и выраженной бледностью кожи.

Медики провели экстренную операцию по удалению повреждённой трубы и остановили кровотечение, что помогло предотвратить дальнейшее ухудшение состояния. После операции пациентка столкнулась с некоторыми сложностями, но благодаря слаженной работе врачей её состояние начало улучшаться. На данный момент медики продолжают поддерживать её на пути к полному выздоровлению.