В Башкирии пьяный полицейский спровоцировал смертельную аварию

В Башкирии 11 января в результате массовой аварии погиб житель Стерлитамака. По информации пресс-службы МВД по республике, в происшествии участвовали три легковых автомобиля. Один из водителей скончался на месте от полученных травм.

Выяснилось, что за рулем одного из автомобилей находился полицейский из Управления МВД России по Стерлитамаку, который оказался в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты медосвидетельствования. В связи с этим в отношении него начата служебная проверка, по итогам которой он будет уволен из органов внутренних дел.