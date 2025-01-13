В Башкирии пьяный полицейский спровоцировал смертельную аварию

В Башкирии 11 января в результате массовой аварии погиб житель Стерлитамака. По информации пресс-службы МВД по республике, в происшествии участвовали три легковых автомобиля. Один из водителей скончался на месте от полученных травм.

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Выяснилось, что за рулем одного из автомобилей находился полицейский из Управления МВД России по Стерлитамаку, который оказался в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты медосвидетельствования. В связи с этим в отношении него начата служебная проверка, по итогам которой он будет уволен из органов внутренних дел.

Также по факту аварии возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают виновного в происшествии.

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