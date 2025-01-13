Из Уфы в зону СВО выехала очередная группа бойцов после отпуска

В конце декабря по указу главы республики выросла сумма единовременной выплаты для контрактников. Отныне она составляет 2 миллиона рублей, а после ежемесячно бойцы будут получать зарплату минимум в 210 тысяч рублей. Напомним, всем участникам СВО, а также членам их семей полагается более 40 льгот, в числе которых бесплатные путевки в санатории, скидки в 500 тыс. руб. на покупку квартиры, бесплатное образование для детей, освобождение от уплаты транспортного налога и многое другое. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник».