Уфа претендует на звание всемирного ремесленного города

Уфе могут присвоить статус всемирного ремесленного города художественной обработки и росписи по дереву и камню. В столицу республики с оценочным визитом приехали члены жюри Всемирного ремесленного совета.

В случае принятия положительного решения, Уфа станет первым в России городом, получившим высокий статус. Это поспособствует продвижению интересов ремесленников и дальнейшего развития искусства в республике.