Уфа претендует на звание всемирного ремесленного города

Уфе могут присвоить статус всемирного ремесленного города художественной обработки и росписи по дереву и камню. В столицу республики с оценочным визитом приехали члены жюри Всемирного ремесленного совета.
В случае принятия положительного решения, Уфа станет первым в России городом, получившим высокий статус. Это поспособствует продвижению интересов ремесленников и дальнейшего развития искусства в республике.
В экспертную комиссию вошли специалисты из Италии, Южной Африки, Кувейта и Узбекистана. Гости ознакомятся с деятельностью Уфимского художественно-промышленного колледжа, мастерских, многоотраслевых предприятий и предприятий народно-художественных промыслов. Также запланировано посещение комплекса «Этно-деревня».