В Башкирии зафиксировано более 6 тысяч случаев укусов собак в 2024 году

В Башкирии в 2024 году более 9,9 тыс. человек обратились за прививкой от бешенства, из которых 6196 получили укусы от собак. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Бешенство – это вирусная инфекция, которая приводит к серьезным поражениям головного и спинного мозга и может закончиться летальным исходом. Специалисты подчеркивают, что единственным способом избежать заболевания после контакта с больным животным является полное прохождение курса лечения антирабическим иммуноглобулином и вакциной строго по установленной схеме.
Чтобы снизить риск заражения, важно регулярно вакцинировать домашних животных. Прививка доступна бесплатно в государственныхветеринарных клиниках.