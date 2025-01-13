В Башкирии зафиксировано более 6 тысяч случаев укусов собак в 2024 году

В Башкирии в 2024 году более 9,9 тыс. человек обратились за прививкой от бешенства, из которых 6196 получили укусы от собак. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото №1 - В Башкирии зафиксировано более 6 тысяч случаев укусов собак в 2024 году

Бешенство – это вирусная инфекция, которая приводит к серьезным поражениям головного и спинного мозга и может закончиться летальным исходом. Специалисты подчеркивают, что единственным способом избежать заболевания после контакта с больным животным является полное прохождение курса лечения антирабическим иммуноглобулином и вакциной строго по установленной схеме.

Чтобы снизить риск заражения, важно регулярно вакцинировать домашних животных. Прививка доступна бесплатно в государственныхветеринарных клиниках.

Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями