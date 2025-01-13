Никита Богданов стал победителем третьего этапа чемпионата России по мотогонкам на льду

Уфимец Никита Богданов победил на третьем этапе чемпионата России по мотогонкам на льду. Теперь его отрыв от соперников составляет 25 очков. Соревнования проходили в Шадринске.

Успешно выступили и другие представители республики Иван Гаврилов, Вячеслав Дроздов и Дмитрий Солянников, Евгений Шаров. На сегодняшний день в десятке лучших мотогонщиков страны пять представителей уфимского Центра технических видов спорта имени Кадырова.

Следующий этап личного чемпионата России пройдёт 18-19 января в Саранске.

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