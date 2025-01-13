В Башкирии задержали студента, который прятал наркотики в сугробах

В Башкирии задержали 23-летнего студента, подозреваемого в наркоторговле. Полицейские заметили его в Бирском районе через пару дней после начала его «деятельности». При обыске у него нашли около 0,3 грамма наркотиков. По предварительной информации, ранее он уже употреблял наркотики. В начале января 2025 года решил попробовать заработать на этом. Молодой человек связался с «работодателем» через объявление в интернете. Тот поручил ему распространять наркотики в Бирске. Вместо оплаты студент получал часть запрещенных веществ.
Однако его планы не продлились долго. Правоохранители задержали его с поличным. Он показал, что прятал наркотики в сугробах, в результате было изъято пять свертков. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков.
Фото: МВД по РБ.