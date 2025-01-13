В Уфе готовят к операции пострадавшего в ДТП подростка

Пострадавший в результате ДТП в Караидели 13-летний подросток готовится к операции в уфимской больнице. Напомним, авария произошла в райцентре, когда юноша чистил снег. У обочины мальчик остановился починить лопату, когда автомобилист сшиб его на высокой скорости, рассказывают очевидцы. Пострадавшего доставили в семнадцатую больницу Уфы, ему вставили спицы и сейчас готовят к операции.

Со стороны спины, получается, получил удар. Сбила машина, перелом бедра, тазобедренной кости. Метель была, и обочина была занесена снегом. И уехал, да, с места происшествия скрылся, получается.

Елена Тимофеева, мама пострадавшего ребёнка

Предположительно, за рулем автомобиля был полицейский. В его отношении проводится проверка. По ее результатам он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к уголовной ответственности. Как отмечают врачи, ребенок получил травмы средней степени тяжести.

У нас в отделении он будет находиться, если будет нормальное течение послеоперационного периода, где-то 10-12 дней полежит у нас. В ближайшие дни мы возьмем его в операционную. Фиксация бедренной кости, металлоконструкции, которая будет находиться внутри кости.

Ирек Шарипов, заведующий детским травматологическим отделением городской детской клинической больницы №17 г. Уфы
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