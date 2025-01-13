В Уфе готовят к операции пострадавшего в ДТП подростка

Пострадавший в результате ДТП в Караидели 13-летний подросток готовится к операции в уфимской больнице. Напомним, авария произошла в райцентре, когда юноша чистил снег. У обочины мальчик остановился починить лопату, когда автомобилист сшиб его на высокой скорости, рассказывают очевидцы. Пострадавшего доставили в семнадцатую больницу Уфы, ему вставили спицы и сейчас готовят к операции.