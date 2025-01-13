Спортсменка из Башкирии завоевала медаль в соревнованиях по сноуборду

Сегодня в Южно-Сахалинске завершились российско-китайские молодежные игры. В соревнованиях по сноуборду в дисциплине параллельный слалом представительница Башкортостана Амалия Габдюшева завоевала серебряную медаль.

Уфимец Тимур Зарипов остановился в шаге от пьедестала и стал четвертым. В составе сборной страны по фристайлу выступал воспитанник башкирской спортшколы по горнолыжному спорту Оскар Аюпов. Он стал бронзовым призером в дисциплине «акробатика». В десятку лучших также вошли Ксения Шаронова и Алиса Алексеева, заняв пятое и шестое место.