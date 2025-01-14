В Башкирии сын предстанет перед судом за убийство пожилой матери

В Башкирии 43-летний мужчина жестоко избил и задушил пожилую мать. По данным прокуратуры республики, трагедия произошла в сентябре 2023 года в Учалинском районе.
Следствие установило, что между сыном и его 71-летней матерью возник конфликт, в результате которого мужчина нанес ей не менее 47 ударов тупыми предметами по голове и телу, а затем задушил.
Ему предъявлено обвинение по статье «убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». Обвиняемый не признал своей вины. Уголовное дело будет рассмотрено в Верховном суде региона.