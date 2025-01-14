В Башкирии благодаря домофону нашли пьяного водителя

В Ишимбае домофон с камерой помог задержать нетрезвого водителя. Об этом рассказали в ГАИ.
13 января в чат-бот поступила информация о неблагонадежном водителе «Хонда Везел» у дома №36 по улице Стахановской. Мужчина распивал спиртные напитки прямо у автомобиля и попытался уехать.
Информацию передали ближайшим нарядам ДПС Ишимбайского района. Оперативные и профессиональные действия полицейских помогли выявить из транспортного потока иномарку с пьяным водителем. 31-летнего водителя задержали. Информация о его опьянении подтвердилась.
Фото: ГАИ РБ.