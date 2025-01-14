В башкирском селе конфликт завершился стрельбой

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района разразился конфликт в кафе, который завершился стрельбой. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января в одном из заведений села. Ссора возникла между посетителем и охранником кафе. Когда к конфликту присоединился отец охранника, между ним и клиентом завязалась драка. Обиженный гость связался со своим братом, попросил его прийти с ружьем. По прибытию брат дважды выстрелил в воздух.