В башкирском селе конфликт завершился стрельбой

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района разразился конфликт в кафе, который завершился стрельбой. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 января в одном из заведений села. Ссора возникла между посетителем и охранником кафе. Когда к конфликту присоединился отец охранника, между ним и клиентом завязалась драка. Обиженный гость связался со своим братом, попросил его прийти с ружьем. По прибытию брат дважды выстрелил в воздух.

Фото №1 - В башкирском селе конфликт завершился стрельбой

По информации МВД Башкирии, ружье оказалось незаконным, так как не было зарегистрировано.

В результате происшествия никто не пострадал. Оружие изъято и направлено на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

МВД по Республике Башкортостан
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