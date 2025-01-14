В Башкирии задержали 16-летнего наркозакладчика

В Нефтекамске полиция задержала 16-летнего юношу, который занимался закладкой наркотиков. Инцидент произошел в садоводческом товариществе. Полицейские заметили подозрительного молодого человека. При попытке убежать его задержали. При осмотре у него нашли 36 пакетов с порошкообразным веществом, который, как показали экспертизы, оказался синтетическим наркотиком общей массой около 35 граммов.

В ходе дальнейшего разбирательства парень рассказал о закладках, которые он сделал. В результате были обнаружены еще 20 упаковок с наркотиками. По предварительной информации, подросток связался с неизвестным человеком в интернете, который дал ему координаты для закладки, откуда он забрал наркотики для последующей продажи. В настоящее время материалы дела переданы в следственные органы.