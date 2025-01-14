Студенты из Уфы получили грант Росмолодежи на разработку гоночных автомобилей

Башкирский государственный аграрный университет получил федеральный грант от Росмолодежи. Студенты сконструировали и собрали собственный гоночный автомобиль на электротяге, чтобы участвовать в соревнованиях по картингу. К слову, при вузе действует клуб, в котором юноши занимаются этим видом спорта. Причем автопарк состоит также из картингов, работающих на бензине.
Убедиться в исправности своей ласточки в ангаре лаборатории недостаточно. Поэтому Айдар Газизов периодически выезжает на карте и проверяет работоспособность колёс на зимней резине и двигатель на бензине. Студент четвертого курса собрал его вместе с одногруппником для участия в гоночных соревнованиях. Ведь юноша еще с детства мечтал участвовать в картинге.
Пока старшекурсники оттачивают мастерство езды, первокурсники разрабатывают модель будущего болида. В частности, диска из алюминия для колёс, а на 3D-принтере уже печатают элементы тормозной системы.
Тем более условия для производства в студенческом клубе созданы максимально комфортные. В лаборатории имеется лазерный станок для резки металла и пескоструйная камера с компрессором. Всё необходимое оборудование для создания гоночных автомобилей приобрели в том числе и за счёт гранта Росмолодёжи.
И в ангаре теперь три гоночных болида. Два – на бензине, один – электрический. Последний собрали студенты за 4 месяца. Над ним активно трудился будущий инженер Ильдар Нуреев.
Аккумулятор на нем заряжается около часа. Заряда батареи хватает на 40 минут езды. Гоночный автомобиль на электротяге разгоняется намного быстрее, чем на бензине. Он может вместить человека массой до 110 килограммов и разгоняться до 55 километров в час. Ввиду отсутствия выхлопных газов на нем можно кататься и в закрытых помещениях.
Всего же в студенческом клубе занимаются 12 человек. Интерес к сборке и участию в соревнованиях проявляют и другие молодые люди, готовые днями и даже ночами конструировать не только машины, но и электромотоциклы.