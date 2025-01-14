Студенты из Уфы получили грант Росмолодежи на разработку гоночных автомобилей

Башкирский государственный аграрный университет получил федеральный грант от Росмолодежи. Студенты сконструировали и собрали собственный гоночный автомобиль на электротяге, чтобы участвовать в соревнованиях по картингу. К слову, при вузе действует клуб, в котором юноши занимаются этим видом спорта. Причем автопарк состоит также из картингов, работающих на бензине.

Убедиться в исправности своей ласточки в ангаре лаборатории недостаточно. Поэтому Айдар Газизов периодически выезжает на карте и проверяет работоспособность колёс на зимней резине и двигатель на бензине. Студент четвертого курса собрал его вместе с одногруппником для участия в гоночных соревнованиях. Ведь юноша еще с детства мечтал участвовать в картинге.

Результаты мы показали средние, так как больше времени у нас ушло на разработку картинга, чем на подготовку к гонкам. На разработку рамы ушло около полугода, а на сборку и подгонку некоторых деталей – еще около полугода, в общем примерно год. Айдар Газизов, студент Башкирского государственного аграрного университета

Пока старшекурсники оттачивают мастерство езды, первокурсники разрабатывают модель будущего болида. В частности, диска из алюминия для колёс, а на 3D-принтере уже печатают элементы тормозной системы.

Узнал по советам своих однокурсников о данном кружке. Первое время мы здесь занимались сборкой и разборкой, вообще мы изучали эту тему. Сейчас на данный момент к нам завезли оборудование, и мы вот постигаем азы цифрового инжиниринга. Шамиль Гимаев, студент Башкирского государственного аграрного университета

Тем более условия для производства в студенческом клубе созданы максимально комфортные. В лаборатории имеется лазерный станок для резки металла и пескоструйная камера с компрессором. Всё необходимое оборудование для создания гоночных автомобилей приобрели в том числе и за счёт гранта Росмолодёжи.

Размер гранта – 1,3 миллиона рублей. На средства гранта мы смогли купить комплектующие. Смогли провести ряд мероприятий, но, понятное дело, без поддержки университета никуда, поэтому за счет поддержки университета было выделено 6 миллионов рублей на оснащение данного помещения. Шамиль Файзрахманов, директор центра молодёжных инициатив и социальной защиты Башкирского государственного аграрного университета

И в ангаре теперь три гоночных болида. Два – на бензине, один – электрический. Последний собрали студенты за 4 месяца. Над ним активно трудился будущий инженер Ильдар Нуреев.

Я начал заниматься этим на третьем курсе, чуть больше года назад. Мне это интересно изучать, что-то новое. Новые технологии. Ильдар Нуреев, студент Башкирского государственного аграрного университета

Аккумулятор на нем заряжается около часа. Заряда батареи хватает на 40 минут езды. Гоночный автомобиль на электротяге разгоняется намного быстрее, чем на бензине. Он может вместить человека массой до 110 килограммов и разгоняться до 55 километров в час. Ввиду отсутствия выхлопных газов на нем можно кататься и в закрытых помещениях.