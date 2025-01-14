В Башкирии прожиточный минимум увеличен до 15 782 рублей

С 1 января 2025 года в Башкирии прожиточный минимум на душу населения составляет 15 782 рубля. Это на 2029 рублей больше, чем в прошлом году.

По информации Минтруда республики, прожиточный минимум для трудоспособных граждан – 17 202 рубля, для пенсионеров – 13 573 рубля и для детей – 15 309 рублей.