В Уфе 81-летнего мошенника осудили за продажу чужой квартиры

В Уфе суд вынес приговор 81-летнему местному жителю. По данным прокуратуры республики, он был признан виновным в крупном мошенничестве с квартирой.
В августе 2019 года неизвестное лицо разместило объявление о продаже квартиры в Черниковке, которое принадлежало умершему мужчине. Через месяц, выдавая себя за владельца, он заключил договор и получил от покупателя более 1,7 млн рублей.
Через некоторое время сын настоящего владельца квартиры добился в суде признания сделки недействительной. После этого покупателя выселили.
Подсудимый свою вину не признал. Суд приговорил его к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года и обязал выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального ущерба.