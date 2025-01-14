Бойцы СВО с гумпомощью получили открытки художника из Башкирии

Александр Скорняков уже более двух лет пишет работы на тему СВО. По его инициативе в республике появилась передвижная выставка «Арт-поддержка», где принимают участие и другие художники республики. Таким образом они решили поддержать участников специальной военной операции. В экспозиции представлены более 60 творческих работ, на которых изображены бойцы республики, проявившие мужество и отвагу на полях сражений. На сегодняшний день им написано около 20 работ на военную тематику.